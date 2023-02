Due giorni di riposo per digerire la prima sconfitta dell’era Ranieri, da domani pomeriggio il Cagliari si ritroverà ad Asseminello per iniziare a preparare la sfida di sabato pomeriggio con il Benevento. Per fortuna si torna alla Domus, dove i rossoblù hanno un cammino da promozione diretta.

Per il tecnico, tanti i problemi di formazione. A partire dalla squalifica di Rog, che dopo il doppio giallo di Modena sarà fermato per un turno dal Giudice sportivo. Che omologherà il 2-0 del Braglia, nonostante l’errore dell’arbitro Perenzoni, che nella sua giornata no ha dimenticato un giallo a Zappa, che avrebbe portato all’espulsione anche dell’esterno rossoblù.

Attenzione, poi, alle notizie provenienti dall’infermeria. Certe le assenze del lungodegente Deiola e di Nandez, bloccato da una distorsione al ginocchio e che dovrebbe restare a riposo ancora per tutta la settimana.

Lo staff medico dovrà poi valutare le condizioni dei vari Di Pardo, Goldaniga, Viola e Pavoletti, tutti assenti a Modena.

