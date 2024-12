Sono Bologna e Milan le prime due squadre qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia. I rossoblù hanno superato per 4-0 il Monza, mentre i rossoneri si sono imposti addirittura 6-1 al Meazza contro il Sassuolo.

Ad aprire gli ottavi di finale è stato il Bologna. Avanti con un gran tiro da fuori di Pobega al 32’, la squadra di Italiano ha raddoppiato con un tocco sotto di Orsolini tre minuti più tardi. L’attaccante esterno, però, nell’occasione si è anche infortunato ed è dovuto uscire. Al suo posto il giovane argentino Domínguez, che ha firmato il tris al 63’ prima del definitivo poker di Castro al 76’ con una conclusione dai sedici metri.

In serata dilaga il Milan, che al Sassuolo ne fa sei di cui quattro entro il 23’. Chukwueze sblocca al 12' ribadendo in rete una prima conclusione finita sul palo, passano cinque minuti e Reijnders raddoppia. Non c'è opposizione e i rossoneri trovano facilmente il 3-0 con Chukwueze (doppietta al 21') e il poker con Rafael Leão (23'). Nella ripresa Calabria al 56' arrotonda il risultato con un destro da posizione defilata, poi torna al gol anche Abraham al 61' (in mezzo segna Mulattieri al 59').

