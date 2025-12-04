Coppa Italia, il Bologna rimonta il Parma e va ai quarti di finaleI campioni in carica vincono 2-1 con Rowe e Castro, che rispondono a Benedyczak
Il Bologna batte il Parma per 2-1 e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia.
La squadra di Vincenzo Italiano, campione in carica, va sotto al 13’ per il gol di Benedyczak ma la ribalta. Al 38’ Rowe trova il pareggio e nel finale, all’89’, il neoentrato Castro trova il gol vittoria.
Il Bologna nel prossimo turno trova la vincente di Lazio-Milan, in campo stasera.
Già qualificate ai quarti Juventus, Atalanta (che si scontreranno), Napoli e Inter. La prossima settimana gli ultimi due ottavi: Roma-Torino e Fiorentina-Como.