Dopo 51 anni il Bologna torna in finale di Coppa Italia. Affronterà il Milan nell'ultimo atto allo Stadio Olimpico mercoledì 14 maggio, dopo che i rossoblù hanno superato l'Empoli con il 2-1 del ritorno - stasera - che ha fatto seguito allo 0-3 di tre settimane fa all'andata.

In gol al 7' Fabbian per l’1-0 del Bologna, con l’ex Inter che di testa ha superato Seghetti su cross dalla destra. Al 33' il pareggio dell'Empoli, che ha fatto ampio turnover complice la corsa salvezza (in Serie A non vince dall'8 dicembre, la qualificazione era compromessa dall'andata): Kovalenko in tap-in dopo un tiro di Solbakken respinto da Ravaglia. Chiude i conti Dallinga di testa su cross dell'ex Cagliari Lykogiannis all'86’, con la festa già partita da tempo nel tripudio del Dall’Ara.

Per Vincenzo Italiano e il Bologna è un altro grande risultato, con la squadra che è quarta in classifica in Serie A e cerca una seconda storica qualificazione consecutiva in Champions League. Ieri lo 0-3 con cui il Milan aveva eliminato l’Inter (1-1 all’andata).

