Il Milan batte l’Inter 3-0, vola in finale di Coppa Italia vincendo il terzo derby sui cinque disputati in questa stagione e fa sfumare il sogno triplete di Inzaghi.

Dopo il derby d’andata finito 1-1, a partire meglio al Meazza è l’Inter ma i rossoneri chiudono un primo tempo equilibrato in vantaggio di un gol grazie a un colpo di testa di Jovic al termine di una splendida azione partita dallo stesso attaccante serbo e rifinita da Jimenez con un cross al bacio.

Nella ripresa non c’è partita. Al 4’ segna ancora Jovic, che su azione di corner sfrutta un rimpallo che gli consente di calciare a tu per tu con Martinez per il raddoppio. Inzaghi ne cambia 4 tutti insieme, ma non dà la scossa sperata. Anzi, il Milan gestisce il doppio vantaggio tremando solo una volta su corner (miracolo di Maignan su De Vrij) e punge in contropiede, chiudendola all’85’ con Reijnders che incrocia all’angolino su assist di Leao.

In finale con tutta probabilità i rossoneri affronteranno il Bologna, che questa sera ospita l’Empoli forte dei tre gol di vantaggio accumulati nel match di andata.

