Il derby delle isole tra le due neopromosse in serie B sorride alla squadra sassarese che vince a Palermo con gol di Lorenza Scarpelli in apertura di secondo tempo. La Torres vola quindi alla fase a gironi (tre formazioni per ognuno degli otto raggruppamenti) dove entreranno in lizza anche le squadre di serie A.

Il tecnico Tore Arca ha schierato una formazione con ben otto giocatrici Under 21 e nessuna straniera, con la portoghese Gomes rimasta in panchina. Gara equilibrata nel primo tempo con leggera superiorità delle sassaresi, mentre nella ripresa dopo il gol la Torres ha arretrato davanti all'irruenza del Palermo, ma la diciottenne portiere Fabiano è stata brava in almeno quattro occasioni.

LA CRONACA - Al 14' grande uscita del portiere Fabiano sul lancio di Dragotto a servire in area una compagna. Due minuti dopo Bassano lavora bene la palla per andare al tiro, ma la difesa rosanero la chiude. Al 24' tiro di Pellitteri, debole, blocca facilmente il portiere torresino.

Intorno alla mezzora sugli sviluppi di un angolo le rossoblù vicine al gol con tiro di Bassano che rimbalza e costringe Pipitone al tuffo per mettere in angolo. Occasionissima al 34' per la Torres, su una punizione il portiere di casa esce male e non trattiene, ma la difesa la protegge.

Quasi in apertura di ripresa vantaggio della Torres, la difesa palermitana sbaglia e in area ne approfitta Lorenza Scarpelli che supera Pipitone.

Le rosanero potrebbero pareggiare sul contropiede di Viscuso ma ancora una volta Fabiano è perfetta nell'uscita. E sempre Viscuso al 60' ci prova in acrobazia, ma Fabiano neutralizza. La Torres fa un mezzo pasticcio qualche minuto dopo ma il portiere recupera su Impellitteri.

Ancora Viscuso al 73' con un pallonetto che Fabiano smanaccia per non correre rischi. Due minuti dopo Dragotto in area allarga troppo il diagonale del pareggio. All'80' Dragotto verticalizza per Viscuso che anticipa il tiro sull'uscita del portiere ma il diagonale finisce a mezzo metro dal palo sinistro.

