«Siamo ancora all'inizio, anche se un quarto di stagione è già passato. La squadra ha avuto abbastanza continuità, è in crescita e prende meno gol. I giovani si mettono in evidenza. La partita che mi è piaciuta di meno è quella contro il Bologna perché abbiamo perso ma anche con il Genoa e la Cremonese abbiamo perso punti preziosi»: è sempre tempo di analisi per il tecnico del Como Cesc Fabregas che affronta il Cagliari, «una squadra dalla struttura e dalle idee molto chiare che può fare male con giocatori veloci o che dalla panchina possono fare la differenza».

Nessun traguardo è un tabù per il sorprendente Como di Fabregas, neanche l'aggancio all'Europa: «Tutto può succedere. Nessuno pensava che la Fiorentina fosse ultima in classifica o che il Leicester potesse vincere la Premier League. Dobbiamo restare con i piedi per terra, avere umiltà assoluta e continuare a lavorare».

Fabregas recupera Kempf mentre Goldaniga si deve sottoporre a un intervento chirurgico e sarà assente per oltre due mesi. A Dossena manca una settimana per allenarsi da solo, poi sarà out almeno un mese prima di tornare in campo, infine Sergi Roberto rientra dopo la sosta delle Nazionali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata