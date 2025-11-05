Giuseppe Ciocci, Alessandro Deiola, Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog. Sono i giocatori del Cagliari che anche oggi, nel secondo allenamento della settimana in vista del Como (sabato ore 15, arbitra Ivano Pezzuto), hanno svolto soltanto personalizzato. Restano quindi indisponibili, con Fabio Pisacane che continua a pagare a carissimo prezzo la lunga serie di infortuni di questo inizio di stagione (alla lista va ovviamente aggiunto pure Andrea Belotti).

Domani, con allenamento mattutino, e venerdì con la rifinitura le prossime sedute al Crai Sport Center prima della partenza verso la Lombardia. Stamattina Cagliari diviso in due gruppi di lavoro: i calciatori più impiegati lunedì con la Lazio hanno svolto in campo delle esercitazioni tecniche e una sessione di lavoro atletico. Per gli altri attivazione e giochi di posizione, a seguire una partita giocata su spazi ridotti. La seduta si è conclusa con una serie di lavori tecnici individuali.

Per Como-Cagliari prosegue la vendita dei biglietti in settore ospiti, valida sino alle 19 di venerdì, sul sito ufficiale dei lariani. Il prezzo è di 35 euro, necessaria la Fidelity Card del Cagliari Calcio.

