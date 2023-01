Dimezzata da ben sei assenze ma raddoppiata nella cattiveria in campo, la Torres vince a Montevarchi per 3-1 contro il San Donato Tavarnelle. Migliore esordio per il tecnico Stefano Sottili non poteva esserci: la squadra sassarese ringrazia il bomber Diakite (doppietta) e stacca di 5 punti la zona playout.

Come all'andata la Torres va in vantaggio per prima, questa volta segnando il rigore che si procura Diakite dopo il doppio scambio con Scappini al 24'. Batte lo stesso Diakite che spiazza il portiere.

Il vantaggio dura poco più di un quarto d'ora perché al 41' Noccioli in area sul fondo destro riesce a crossare nonostante il primo intervento di Dametto e Marzioli di testa è solo per convertire sotto porta la palla del pareggio.

In chiusura punizione che è quasi un corner corto da sinistra: batte Lombardo e il portiere respinge coi pugni.

Nella ripresa la punizione di Lombardo a sinistra al 77' è tagliata e potente, la punta Marzioli la colpisce di testa male e fa autogol. Torres di nuovo in vantaggio. I toscani premono, ma la difesa rossoblù non commette più errori e all'85' Masala lancia al volo Diakite che scappa via e mette al sicuro il risultato con la rete del 3-1.

