Dalla Serie A, dalla pioggia di gol segnati in C e in Serie B, il super bomber Matteo Mancosu torna in Sardegna per vestire a 36 anni la maglia del Muravera in Serie D.

Un colpo – che ha scatenato i fan della squadra del Sarrabus – di una società, di un allenatore come Francesco Loi e di un ds Sebastian Puddu, protagonisti finora di una campagna acquisti straordinaria.

Il Muravera quest’estate ha cambiato tutto o quasi. Nessuno poteva pensare all'arrivo di Mancosu: la società ci stava lavorando in silenzio e alla fine è arrivato.

Viene dalla Virtus Entella in Serie B ma ha un passato anche in A con le maglie di Bologna e Carpi. Ha giocato anche in Canada con il Montreal. Ovunque è stato ha segnato tanti gol. In B oltre che con l'Entella, ha giocato col Trapani vincendo anche il titolo di capocannoniere con 26 gol.

