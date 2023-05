Dopo tredici anni l’Inter torna in finale di Champions League.

A San Siro contro il Milan finisce 1 a 0 con il gol di Lautaro Martinez, al 29' della ripresa della semifinale di ritorno. All'andata i nerazzurri si erano imposti 2-0.

Ora appuntamento a Istanbul, il prossimo dieci giugno, dove l'Inter di Barella sfiderà la vincente di Manchester City-Real Madrid e andrà a caccia della sua quarta coppa.

IL MATCH – I nerazzurri, reduci da sette vittorie in fila con 21 gol segnati e solo 3 subiti, gestiscono la semifinale di ritorno senza troppi affanni. Al Milan non riesce la rimonta: i rossoneri ritrovano sì Rafa Leao, grande assente della gara di andata, ma non ribaltano il risultato e il portoghese, a parte un paio di fiammate, non incide più di tanto.

Nessun cambiamento negli undici titolari per Simone Inzaghi, che conferma la formazione dell'andata con Calhanoglu da regista e Dzeko accanto a Lautaro in attacco. Tanta tensione e agonismo nei primi minuti. Il Milan è naturalmente più aggressivo, riesce a tenere l'Inter nella sua metà campo e all'11' va vicinissimo al vantaggio con Brahim Diaz che spreca una occasionissima: Tonali recupera palla rubandola a Mkhitaryan sulla corsia sinistra, prende il fondo e mette il pallone a rimorchio per lo spagnolo, che calcia debolmente un rigore in movimento, facendosi bloccare la conclusione da Onana.

Al 23' Barella salta con un sombrero Krunic e crossa forte e basso in mezzo per Dzeko, che scarica al limite per Mkhitaryan che però calcia alto. Al 38' si vede Leao, che vince un contrasto con Darmian e sfonda in velocità: fuori di pochissimo il suo diagonale col sinistro.

Un minuto dopo ad andare vicino al gol è l'Inter: punizione tesa di Calhanoglu, deviazione di testa di Dzeko ma Maignan è attento e il suo interventi è provvidenziale.

La ripresa si apre nel segno dell'Inter che gestisce il match. Al 29' arriva il gol del vantaggio nerazzurro: azione confusa in area, dove Lukaku tiene vivo il pallone e lo apre per Lautaro Martinez, sinistro teso indirizzato sul primo palo, Maignan non riesce a opporsi.

Il gol di Lautaro spegne le speranze del Milan. Pioli prova a mischiare le carte, ma il risultato è compromesso.

(Unioneonline/D)

