Non parte benissimo la Champions League delle italiane: la Juventus perde a Parigi 2-1, il Milan non va oltre il pari a Salisburgo, 1-1.

Partenza da incubo per i bianconeri, che dopo 22 minuti sono già sotto di due gol, entrambi segnati da Mbappè, assistito prima da Neymar poi dall’ex Inter Hakimi.

Nella ripresa però la squadra di Allegri alza la testa, approfitta di un’uscita a vuoto di Donnarumma per accorciare le distanze con un colpo di testa di McKennie e va in un paio di occasioni vicina al pareggio, fermata proprio dal portiere ex Milan che riscatta la papera.

Nel girone dei bianconeri dunque Benfica e Psg a 3 punti, Juve e Maccabi Haifa a 0.

Pareggio del Milan in Austria: al gol dei padroni di casa siglato da Okafor, che si beve Kalulu e fa passare la palla sotto le gambe di Maignan, risponde Saelemaekers, assistito da Leao a chiusura di una bellissima azione corale dei rossoneri.

Nel girone del Milan grande sorpresa, con la Dinamo Zagabria che batte il Chelsea e guida la classifica con 3 punti, 1 per rossoneri e Salisburgo, 0 per i “blues”.

