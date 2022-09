Inter corsara in Repubblica Ceca.

La squadra di Simone Inzaghi batte per 2-0 in trasferta il Viktoria Plzen in una partita mai stata in discussione. Segna Dzeko al 20’ su assist di Correa, poi i padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Bucha e al 70’ raddoppia Dumfries.

Troppo modesti i cechi per mettere in difficoltà in neroazzurri che avevano assoluto bisogno dei tre punti dopo la sconfitta nella prima giornata per restare in corsa nel gruppo C di Champions League, il girone di ferro che vede l’Inter contrapposta a Bayern Monaco e Barcellona.

Ora il doppio confronto con i catalani, da cui passano quasi tutte le chances di Lautaro e compagni di passare il turno e approdare agli ottavi di finale.

