Anche la Juventus eliminata dalla Champions League. La sfida di ritorno dei playoff contro il Psv Eindhoven finisce infatti 3-1 per gli olandesi, risultato che fa sfumare il sogno della squadra di Motta di accedere agli ottavi di finale.

Al Philips Stadion la sblocca Perisic (in gol anche nel match d’andata finito 2-1 per i bianconeri) al minuto 53’. La Juve riesce a pareggiare 10 minuti dopo con Tim Weah, ma gli olandesi passano ancora al 74’ con Saibari.

Sul 2-1 per i padroni di casa e con il computo totale di gol di 3-3 si va ai supplementari.

Dopo 7 minuti di extra-time gli olandesi vanno ancora in rete con Flamingo e la Juve è costretta a gettarsi in avanti per trovare il gol della speranza. Ci prova Vlahovic allo scadere del primo supplementare, ma la zampata del serbo s’infrange sul palo.

Nel secondo supplementare i bianconeri tentano disperatamente di creare minacce alla porta del Psv, arroccato in difesa. Sono però gli olandesi a sfiorare di nuovo la marcatura, con Di Gregorio che è bravissimo ad opporsi a Til lanciato a rete.

I tre minuti di recupero sono un assedio dei bianconeri, ma il muro olandese regge e alla fine è il Psv a festeggiare.

