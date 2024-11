Il Milan vince 3-2 in Slovacchia, sul campo dello Slovan Bratislava, e incamera tre punti fondamentali per il passaggio del turno in Champions League.

Prova non molto convincente per i rossoneri, che tuttavia portano a casa il risultato sul campo di uno Slovan ancora fermo a 0 punti nel maxi girone a 36 squadre.

Il Milan si salva grazie a un miracoloso intervento di Pavlovic a inizio partita e al 21’ passa in vantaggio con Pulisic. Tre minuti dopo altro svarione della difesa di Fonseca e pari degli slovacchi con Barseghyan.

Ci vuole l’ingresso di Leao, lasciato in panchina a inizio partita, per riportare in vantaggio il Milan al 68’ con uno scavetto su assist di Fofana. Passano appena tre minuti e Abraham firma il 3-1 su gentile concessione della difesa slovacca, raccogliendo un retropassaggio sciagurato. All’88’ Slovan ancora in gol con Marcelli, ma gli slovacchi non riescono più a creare pericoli e durante il recupero restano anche in 10.

Con 9 punti e tre partite abbordabili da giocare i rossoneri possono presto blindare il passaggio del turno. E sperare anche in un posto tra i primi 8, che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale della massima competizione europea.

