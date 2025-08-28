Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty a San Siro e Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union St. Gilloise in trasferta sono le avversarie dell'Inter nella fase campionato della Champions League in base al sorteggio Uefa che si è svolto a Montecarlo.

Per l'Atalanta Chelsea, Bruges, Slavia Praga e Athletic Bilbao in casa, Psg, Eintracht Francoforte, Marsiglia e Union St. Gilloise in trasferta.

Sulla strada della Juventus ci sono invece Borussia Dortmund, Benfica, Sporting Lisbona e Pafos in casa, Real Madrid, Villarreal, Bodo Glimt e Monaco in trasferta.

Infine, al Napoli campione d'Italia toccano Chelsea, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Qarabag in casa, Manchester City, Benfica, Psv Eindhoven e Copenaghen in trasferta.

