Impresa della Lazio, che all’Olimpico batte il Bayern Monaco e sogna i quarti di finale di Champions League. Il discorso qualificazione è apertissimo, ma la vittoria di ieri sera su un Bayern in crisi (0 tiri in porta in 90 minuti) è un’importante base di partenza in vista del match di ritorno.

Nel primo tempo sono i bavaresi a rendersi più pericolosi e ad andare vicinissimi al gol, ma prima Kane e poi Musiala non inquadrano la porta.

Nella ripresa la squadra di Sarri prende in mano il controllo della partita, sfiora il vantaggio con Isaksen, poi arriva l’episodio che decide la partita. Pestone di Upamecano in area su Isaksen, rigore ed espulsione per il difensore del Bayern, Immobile trasforma al 69’. Nel finale la Lazio si accontenta e non prova ad affondare la lama, nonostante la superiorità numerica. Ci si gioca tutto a Monaco, e il Bayern potrebbe anche avere un altro allenatore.

Nell’altro ottavo di finale giocato ieri, a Parigi il Psg batte il Real Sociedad per 2-0: le reti di Mbappé e Barcola, entrambe nella ripresa.

