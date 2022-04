Sono Villareal-Liverpool e Real Madrid. Manchester City le due semifinali di Champions League. Due sfide tra spagnole e inglesi che andranno a decretare le finaliste che si scontreranno allo Stade de France di Parigi il 28 maggio.

Tutto facile per la squadra di Klopp che, forte del 3-1 esterno all’andata con il Benfica, nel match casalingo non soffre praticamente mai: si porta avanti 3-1 anche all’Anfield, poi si fa raggiungere sul 3-3 dai portoghesi ma la qualificazione non è mai stata a rischi. Inglesi avanti con Konate, poi pareggio di Ramos nel primo tempo. Nella ripresa la doppietta di Firmino prima del pari del Benfica con reti di Yaremchuck e Nunez.

Finisce a reti bianche una partita tesissima a Madrid, già anticipata dalle polemiche di Simeone contro Guardiola. Passa il City grazie alla vittoria per 1-0 nel match d’andata, ma è un finale ad altissima tensione al Wanda Metropolitano. Un’espulsione per il colchoneros, rissa in campo negli ultimi minuti che portano il match oltre il 100esimo. E tensione che si taglia a fette anche negli spogliatoi, dove è intervenuta la Polizia per sedare gli animi. Passaggio del turno alla fine meritato per i Citizens, e sarà grande sfida Guardiola contro Ancelotti in semifinale.

