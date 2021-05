Cambio di programma: la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea non si giocherà allo stadio Ataturk di Istanbul.

La Uefa ha infatti ha infatti annunciato una location sostitutiva per la partita più attesa dell’anno, che verrà disputata il 29 maggio all'Estádio do Dragão di Porto, in Portogallo.

La decisione è arrivata in seguito alla inserimento, da parte del governo del Regno Unito, della Turchia nella sua “lista rossa” delle destinazioni di viaggio a rischio per l’epidemia di Covid-19.

"Mantenere come sede Istanbul - spiega l'Uefa - non avrebbe dunque permesso a nessuno dei tifosi dei due club inglesi di andare in Turchia”.

In base alle ultime disposizioni, il giorno della finalissima di UCL potranno essere ammessi allo stadio 12mila spettatori, seimila per ciascuno dei due club inglesi.

(Unioneonline/l.f.)

