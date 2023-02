Adryan Oliveira Tavares aumenta il numero degli ex Cagliari in Serie B. Il fantasista brasiliano ha firmato quest'oggi col Brescia, da svincolato dopo che nella scorsa stagione aveva giocato in Svizzera al Sion.

In rossoblù (dove arrivò dal Flamengo, ribattezzato da qualcuno come il “Nuovo Zico”, ma tale non è mai stato) il classe '94 ha collezionato appena cinque presenze in A da gennaio a maggio 2014, per poi iniziare una lunga carriera in giro per il mondo che lo ha portato a giocare in Inghilterra (Leeds United), Francia (Nantes) e Turchia (Kayserispor), oltre al ritorno in patria al Flamengo (dove era cresciuto) e all'Avaí.

«Non vedo l’ora di arrivare a Brescia per iniziare questa nuova meravigliosa avventura», le prime parole rilasciate al momento dell’accordo. «Ringrazio il Presidente Massimo Cellino che ancora una volta mi ha dato fiducia. Sono pronto per dare una mano alla mia nuova squadra». Adryan è una sorta di fedelissimo di Cellino: era stato uno dei suoi ultimi acquisti a Cagliari, nell'anno conclusivo della sua presidenza, e fra i primi che si era portato a Leeds sempre nel 2014.

