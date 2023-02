Il mercato di gennaio si è chiuso ieri alle 20, senza grossi scossoni in Serie A e B (dove non ci sono stati particolari colpi) ma nemmeno per quanto riguarda i giocatori sardi. Sono ben pochi gli isolani ad aver cambiato maglia, senza contare quelli che giocano fra Cagliari, Olbia e Torres, con Andrea Carboni che si è mosso proprio negli ultimi minuti. Il difensore di Tonara, nel tardo pomeriggio di ieri, ha lasciato il Monza dove aveva collezionato appena sei presenze (quattro in Serie A e due in Coppa Italia) scendendo di categoria per andare in prestito al Venezia, ultimo in classifica in B. Ritrova Luca Ceppitelli, suo compagno fino alla passata stagione al Cagliari, e sfiderà i rossoblù fra tre settimane al "Penzo".

Gli altri. Si era già mosso in precedenza Salvatore Sirigu, che in Sardegna non ha (per ora) giocato e che continua la sua carriera fuori dall'Isola. Il portiere, mai sceso in campo con la maglia del Napoli, è passato alla Fiorentina in uno scambio con Pierluigi Gollini: ora fa il vice di Pietro Terracciano, deve ancora debuttare in viola. È sardo di origine, seppur nato a Genova, il nuovo centrocampista del Cosenza Manuel Marras: va a rinforzare i calabresi dopo essere rimasto fuori rosa al Bari nella prima parte di stagione. Per lui si tratta di un prestito, stessa formula utilizzata dal Gubbio per prelevare ieri dal Siena l'attaccante olbiese classe '98 Davide Arras, un passato anche nel Cagliari (solo in Primavera) oltre che nella squadra della sua città.

