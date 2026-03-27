Nuovo allenamento al CRAI Sport Center per i rossoblù di mister Pisacane nella settimana di sosta del campionato.

La squadra, senza i calciatori impegnanti con le Nazionali – Caprile, Palestra, Kılıçsoy, Obert e Sulemana -, ha svolto una prima parte in palestra, con esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. In campo: tecnica, duelli per andare alla conclusione a rete, una serie di partitelle giocate su campo ridotto.

Lavoro parziale con il gruppo per Andrea Belotti; personalizzato per Gennaro Borrelli e Joseph Liteta.

La ripresa degli allenamenti è fissata nel pomeriggio di lunedì 30 marzo.

Prossima sfida per il Cagliari l’anticipo della 31ª giornata di Serie A, in programma sabato 4 aprile al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

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