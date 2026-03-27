Cagliari, ultimo allenamento della settimana: si riprende lunedì 30 marzoBelotti ancora parzialmente in gruppo, personalizzato per Borrelli e Liteta
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Nuovo allenamento al CRAI Sport Center per i rossoblù di mister Pisacane nella settimana di sosta del campionato.
La squadra, senza i calciatori impegnanti con le Nazionali – Caprile, Palestra, Kılıçsoy, Obert e Sulemana -, ha svolto una prima parte in palestra, con esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. In campo: tecnica, duelli per andare alla conclusione a rete, una serie di partitelle giocate su campo ridotto.
Lavoro parziale con il gruppo per Andrea Belotti; personalizzato per Gennaro Borrelli e Joseph Liteta.
La ripresa degli allenamenti è fissata nel pomeriggio di lunedì 30 marzo.
Prossima sfida per il Cagliari l’anticipo della 31ª giornata di Serie A, in programma sabato 4 aprile al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo.