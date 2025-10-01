Continuano le difficoltà a livello di infortuni per il Cagliari, dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Andrea Belotti contro l'Inter. Quest'oggi, nell'allenamento svolto al Crai Sport Center di Assemini, hanno lavorato individualmente sia Gianluca Gaetano sia Juan Rodríguez: entrambi per un affaticamento, rispettivamente ai flessori e al retto femorale della coscia sinistra. Le loro condizioni saranno rivalutate tra domani e sabato, per capire se potranno essere a disposizione domenica alle 12.30 contro l'Udinese. Al momento la loro presenza è in dubbio.

Sulla questione infortuni, proseguono il personalizzato Nicola Pintus, Boris Radunović e Gabriele Zappa che salteranno di sicuro Udinese-Cagliari. Secondo giorno a disposizione piena per l'ormai recuperato Zito Luvumbo. In gruppo l'attaccate Semih Kılıçsoy, per il quale negli scorsi giorni la società rossoblù aveva chiesto l'inserimento tra i possibili fuoriquota in Primavera (dove ha preso il numero 20, quello dedicato ai giocatori della prima squadra aggregati in maniera temporanea all'Under-20) ma che invece rimane a disposizione di Pisacane dopo l'infortunio di Belotti.

La seduta odierna del Cagliari è iniziata in palestra con dei lavori specifici sulla forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo: esercitazioni tecniche, parte tattica e per concludere conclusioni a rete. Domani allenamento mattutino.

