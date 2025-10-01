Si è sottoposto quest'oggi a intervento chirurgico Andrea Belotti, dopo il bruttissimo infortunio di sabato in Cagliari-Inter. Per l'attaccante rossoblù ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: un'operazione che è perfettamente riuscita.

Belotti inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo. Che non potrà certo essere breve: la sua stagione è compromessa, per non dire finita, visto che i tempi di recupero dovrebbero essere fra 6 e 7 mesi. Ossia non dovrebbe poter tornare ad allenarsi in gruppo prima di aprile.

L'infortunio è avvenuto al 42' di Cagliari-Inter. Su un lancio in profondità, peraltro in fuorigioco, il ginocchio sinistro di Belotti ha ceduto mentre cercava di staccare prima di andare a contrasto con il portiere avversario Josep Martínez. L'attaccante si è subito reso conto della gravità della situazione, tanto da uscire dal campo sorretto dallo staff medico della società.

