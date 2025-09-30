Anche Zito Luvumbo ha partecipato alla ripresa degli allenamenti del Cagliari, questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini. L’attaccante angolano ha fatto la seduta per intero col gruppo, segno di come sia pienamente recuperato: si era infortunato con l’Angola durante la sosta, una lesione distrattiva di basso grado degli adduttori della coscia destra che gli ha fatto saltare Parma, Lecce, Frosinone e Inter. Tornerà fra i convocati per la partita di domenica, alle 12.30 in casa dell’Udinese.

Luvumbo poi andrà di nuovo in nazionale, perché proprio l’Angola lo ha convocato per i due impegni di ottobre: mercoledì 8 alle 15 sul campo dello Swaziland e lunedì 13 alla stessa ora in casa del Camerun, nelle qualificazioni ai Mondiali dove i suoi sono piuttosto attardati nel Gruppo D (quarto posto con 10 punti, -5 dal secondo posto del Camerun e quelle di ottobre sono le ultime due giornate).

Questo pomeriggio, dopo un’attivazione in palestra, i giocatori del Cagliari hanno svolto in campo una struttura tecnica e dei lavori sul possesso palla. A seguire, una partitella giocata su spazi ridotti e una sessione di lavoro aerobico per i rossoblù meno impiegati nella gara di sabato contro l’Inter. Personalizzato per tre dei quattro infortunati (Nicola Pintus, Boris Radunović e Gabriele Zappa), mentre Andrea Belotti deciderà in questi giorni dove operarsi dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Domani allenamento mattutino. Il Giudice Sportivo ha multato il Cagliari di 4.000 euro perché, durante la partita di sabato contro l’Inter, sono stati lanciati in campo oggetti vari tra cui un accendino.

