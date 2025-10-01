«L’operazione è andata bene. Il primo mattoncino è stato messo e adesso bisogna lavorare senza sosta per continuare a costruire». Sono le prime parole di Andrea Belotti dopo l’operazione al ginocchio sinistro, di ricostruzione del legamento crociato anteriore lesionato sabato al 42’ della partita contro l’Inter. L’attaccante del Cagliari ora farà un periodo di riposo, poi inizierà la riabilitazione che sarà piuttosto lunga. Ma ha tutta l’intenzione di tornare presto in campo.

«In questo momento che mi ha messo a dura prova è stato fondamentale sentire il vostro affetto», il ringraziamento di Belotti ai tifosi del Cagliari. «Ci tengo a ringraziare tutte quelle persone che hanno avuto un pensiero per me, il Cagliari Calcio e tutti i tifosi per la loro vicinanza e grazie anche alle squadre nelle quali ho giocato per avermi dedicato un augurio. A mia moglie e alle mie figlie che hanno voluto esserci, a ogni costo, in questo momento difficile e che mi hanno dato la forza per risollevarmi e per andare avanti».

I tempi di recupero si aggirano fra 6 e 7 mesi: la sua stagione potrebbe essere già finita. Ma Belotti non si arrende: «Ci rivediamo in campo», ha concluso il Gallo.

