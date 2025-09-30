Inter-Slavia Praga finisce 3-0. Tutto facile per i neroazzurri grazie alla doppietta di Lautaro e  il gol di Dumfries. Nerazzurri a punteggio pieno con zero gol subiti. 

Quarta vittoria di fila, considerando anche il campionato, sembra dimostrare come Thuram  e compagni sembrano aver già ripreso la strada giusta dopo un avvio di stagione con qualche tentennamento.

Nel silenzio di San Siro nerazzurro (si sentono solo i quasi 5mila ospiti arrivati al Meazza). 

