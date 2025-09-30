Champions League
30 settembre 2025 alle 23:00
A San Siro Inter-Slavia Praga finisce 3-0: doppietta di LautaroTutto facile per i neroazzurri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Inter-Slavia Praga finisce 3-0. Tutto facile per i neroazzurri grazie alla doppietta di Lautaro e il gol di Dumfries. Nerazzurri a punteggio pieno con zero gol subiti.
Quarta vittoria di fila, considerando anche il campionato, sembra dimostrare come Thuram e compagni sembrano aver già ripreso la strada giusta dopo un avvio di stagione con qualche tentennamento.
Nel silenzio di San Siro nerazzurro (si sentono solo i quasi 5mila ospiti arrivati al Meazza).
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata