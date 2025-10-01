La giunta regionale guidata da Alessandra Todde, su proposta dell’assessore al Turismo e Commercio, Franco Cuccureddu, ha approvato, in via preliminare i requisiti specifici, i criteri, le modalità di accesso ai contributi per gli “Eventi di capodanno annualità 2025”.

«È previsto – spiega Villa Devoto – che almeno il 20% del contributo sia destinato alle spese di promozione e comunicazione, nonché una percentuale minima di cofinanziamento pari al 50% delle spese ammissibili».

«La misura – viene spiegato – ha uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, di cui 2 milioni per eventi che prevedono un minimo di 10 mila presenze e 1 milione per eventi che prevedono un minimo di 3.000 presenze, da destinarsi ad un apposito Bando rivolto ai Comuni della Sardegna ai fini dell’assegnazione dei contributi per l’anno 2025».

