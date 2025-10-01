Capodanno, dalla Regione 2 milioni di euro per gli eventi con almeno 10mila presenzeUn ulteriore milione di co-finanziamento a disposizione delle feste che prevedono un pubblico di almeno 3.000 persone
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La giunta regionale guidata da Alessandra Todde, su proposta dell’assessore al Turismo e Commercio, Franco Cuccureddu, ha approvato, in via preliminare i requisiti specifici, i criteri, le modalità di accesso ai contributi per gli “Eventi di capodanno annualità 2025”.
«È previsto – spiega Villa Devoto – che almeno il 20% del contributo sia destinato alle spese di promozione e comunicazione, nonché una percentuale minima di cofinanziamento pari al 50% delle spese ammissibili».
«La misura – viene spiegato – ha uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, di cui 2 milioni per eventi che prevedono un minimo di 10 mila presenze e 1 milione per eventi che prevedono un minimo di 3.000 presenze, da destinarsi ad un apposito Bando rivolto ai Comuni della Sardegna ai fini dell’assegnazione dei contributi per l’anno 2025».
(Unioneonline)