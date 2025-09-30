Champions, l’Atalanta batte il Bruges 2-1Vittoria in rimonta a Bergamo per i nerazzurri
L'Atalanta vince per 2-1 col Bruges a Bergamo nella seconda giornata di Champions League.
Il primo vantaggio è per i belgi con Tzolis, nella prima frazione di giorno, poi il pareggio du Samardzic nella ripresa e all'87’ il gol della vittoria di Pasalic.
Bottino pieno ma problemi dall’infermeria. Raoul Bellanova, sostituito all'intervallo da Davide Zappacosta, ha riportato un risentimento all'adduttore sinistro, mentre Odilon Kossounou, uscito all'8' del secondo tempo per lasciare il campo a Yunus Musah, al flessore destro.
Sia l'esterno che il difensore restano a rischio per sabato in serie A contro il Como.
