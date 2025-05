L’Udinese non vinceva dallo scorso 1 marzo, poi l’1-2 di questo pomeriggio a Cagliari che rilancia i bianconeri friulani, comunque già tranquilli da tempo. «Era passato tanto tempo dalla nostra ultima vittoria, siamo contenti», le parole dell’allenatore ospite Kosta Runjaić. «Credo che abbiamo giocato meglio del Cagliari, in una partita non facile perché il campo non era in buone condizioni. E finalmente abbiamo segnato dei gol e creato occasioni, cosa che non era successa nelle ultime giornate in questi due mesi senza vittorie».

Per l’Udinese un rilancio in classifica dopo un lungo periodo di digiuno. «Proveremo a fare ancora meglio nelle ultime tre giornate», dice Runjaić. Oggi è stato rilanciato Oier Zarraga, che ha segnato lo 0-1: «Un ragazzo sempre positivo, che non ha giocato tantissimo ma si è fatto trovare pronto e ha lottato in ogni minuto. Ma questa è stata la vittoria di tutti».

L’obiettivo dell’Udinese è chiaro: «Ci mancano quattro punti per fare il miglior risultato degli ultimi dodici anni, poi se riuscissimo ad arrivare a 50 punti sarebbe bellissimo», il traguardo lanciato da Runjaić. «Adesso abbiamo un’altra partita difficile col Monza, che proveremo a vincere. Poi vedremo cosa succederà a Torino e all’ultima giornata festeggeremo assieme ai tifosi. Abbiamo fatto un’ottima stagione, nonostante gli ultimi risultati».

Fra le scelte a sorpresa di Cagliari-Udinese c’è stata la presenza di Keinan Davis unica punta. In un momento di difficoltà offensiva, Runjaić spiega come è messo l’attacco: «Davis non giocava da tempo e mi ha soddisfatto. In settimana tornerà Lucca, per la prossima partita più difficile rivedere Thauvin».

