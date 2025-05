Cagliari-Udinese doveva essere la partita per chiudere il discorso salvezza, con l’aritmetica conferma della Serie A che sarebbe stata possibile in caso di vittoria e contemporaneo mancato successo dell’Empoli domani. Invece è arrivata una sconfitta per 1-2 che rinvia il discorso: «Abbiamo difettato nell’ultimo passaggio», una delle spiegazioni date da Davide Nicola nel post partita. «Stavamo facendo anche bene, poi abbiamo mancato di attenzione e sbagliato le letture. Peccato, perché volevamo a tutti i costi portare via almeno un punto e in campo era quello che abbiamo dimostrato. Vuol dire che certe cose sono ancora da migliorare, riprenderemo da lunedì per farlo».

Per il Cagliari un passo indietro netto rispetto a Verona. «Preferisco giocare in casa che fuori, avendo i nostri tifosi vicino», dice Nicola. «C’è il fatto di essere consapevoli di aver dato tutto, i giocatori erano stanchissimi alla fine. A questa squadra si può dire che manca di lucidità e frenesia, non che non cerchi di dare tutto e di poter fare punti con tutte. Poi l’avversario era molto impegnativo, peccato».

Il Cagliari ha confermato quasi in blocco la formazione di Verona, ma non ha ripetuto la prestazione di lunedì sera. «La squadra che è partita rispecchia le condizioni di questo momento», ricorda Nicola. «Pavoletti aveva un problemino ed è tornato Piccoli, gli altri sono quelli con più minutaggio. Qualcuno non è al meglio e dobbiamo sfruttarlo per quello che ha». Al tecnico non va giù il gol dell’1-2: «Siamo stati poco reattivi su quell’angolo. Poi abbiamo cercato di mettere nuova linfa con Felici e Coman».

Per Nicola non c’è né rilassatezza né poca voglia di dare tutto. «La squadra lotta, forse deve diventare più abile nei momenti chiave». E anche sui calci piazzati ha da ridire qualcosa: «Siamo una delle squadre più pericolose in tal senso, poi fare un gol a partita su queste situazioni piacerebbe a tutti ma non è possibile». Per la salvezza: «Non so se manchino uno o due punti, voglio dare il massimo e fare i conti solo alla fine. Di certo non abbiamo pensato che fosse già finita».

Il Cagliari ha perso contro un avversario che non vinceva dallo scorso 1 marzo. «L’Udinese è una squadra fortissima», sottolinea Nicola. «All’andata non c’è stata partita, oggi abbiamo fatto una buona prestazione ma non pulita. Guardare Empoli-Lazio? Lo farò, come guardo tutte le partite di Serie A».

