Il pareggio di ieri del Venezia a Torino ha dato una prima mano, ora per il Cagliari c’è da completare l’opera contro l’Udinese. Alle 15 la quartultima partita di campionato, coi rossoblù che possono essere sicuri della permanenza in Serie A già nella giornata di domani: sarà salvezza in caso di vittoria oggi alle 15 e di mancato successo dell’Empoli (che non trova i tre punti dall’8 dicembre) domani alle 12.30 contro la Lazio. Il traguardo è a portata di mano per la squadra di Davide Nicola, complice la grande vittoria di lunedì a Verona, ma serve l’ultimo passo per poter festeggiare. E l’obiettivo dei rossoblù è ovviamente quello di non far passare ulteriori giornate prima dell’aritmetica salvezza.

La formazione non sarà la stessa di cinque giorni fa, con la certezza dell’avvicendamento in attacco fra Pavoletti (acciaccato) e Piccoli (di rientro dalla squalifica). Con una possibile sorpresa: Coman sulla fascia sinistra al posto di Augello. Dovrebbe invece essere riproposto il trio Adopo-Marin-Makoumbou, che tanto ha fatto bene al Bentegodi. L’unico indisponibile è Mina, la cui stagione potrebbe essere già finita, convocato in difesa anche il Primavera Nicola Pintus che salterà per questo motivo la sfida dell’Under-20 rossoblù col Bologna (ore 13). L’Udinese si presenta a Cagliari senza grossi stimoli, non vince dall’1 marzo ma lunedì è tornata a fare punti con lo 0-0 casalingo col Bologna (era reduce da cinque sconfitte). Iker Bravo-Davis la probabile coppia d’attacco.

L’arbitro di Cagliari-Udinese sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini e a seguire il post partita con tutti i commenti. Queste le probabili formazioni di Cagliari-Udinese.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Palomino, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Marin, Makoumbou, Coman; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Atta, Karlström, Lovrić, Kamara; Iker Bravo, Davis. Allenatore: Runjaić.

