Primo allenamento della settimana per il Cagliari, che si è ritrovato questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per iniziare la preparazione alla partita contro il Genoa. Un match, quello di domenica alle 12.30 al Ferraris, che vedrà una novità sostanziale sulla panchina degli avversari visto l’esonero di Alberto Gilardino e l’arrivo al suo posto (ormai solo da ufficializzare) di Patrick Vieira. Oggi Davide Nicola ha lavorato ancora privo degli otto convocati dalle nazionali: in serata il ritorno di quello che era stato l’ultimo a partire, Mateusz Wieteska che ieri ha perso con la Polonia. Per il difensore domani mattina dovrebbe esserci il rientro in gruppo.

La seduta odierna è iniziata con degli esercizi di attivazione, accompagnati da un lavoro tecnico. Dopo delle esercitazioni dedicate al possesso palla, si è proseguito con una sessione di cross e conclusioni a rete per poi chiudere con una partita giocata su metà campo.

Nel tardo pomeriggio, poco dopo l’allenamento, i novanta minuti di Matteo Prati nell’amichevole che l’Italia Under-21 ha pareggiato per 2-2 contro l’Ucraina a La Spezia.

