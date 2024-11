Un altro 2-2 per l’Italia Under-21. Dopo quello contro la Francia di venerdì arriva il pareggio, sempre in amichevole, a La Spezia contro l’Ucraina. E, come quattro giorni fa, ha giocato 90’ Matteo Prati: per il centrocampista del Cagliari si chiude con 180’ la serie delle due partite durante la sosta con gli Azzurrini, dopo che – complice un infortunio il 31 agosto a Lecce – in rossoblù ancora non è riuscito a disputare una gara per intero (260’ complessivi fra Serie A e Coppa Italia, su 6 presenze).

Il vantaggio dell’Italia Under-21 al 26', con un cross dalla destra di Palestra per la gran girata al volo a centro area di Giovanni Fabbian. L'1-0 è durato appena due minuti, subito seguito dal pareggio ospite a opera di Ilya Kvasnytsya bravo a sfruttare un lancio orizzontale errato proprio di Fabbian per recuperare palla sulla trequarti avversaria, avanzare e calciare a incrociare col destro dal limite.

A un passo dall'intervallo, al 45', il 2-1: a segno il centravanti di casa, ossia Francesco Pio Esposito, sugli sviluppi di un corner battuto da Miretti. Nella ripresa il nuovo pareggio ucraino arriva all'83': la firma di Igor Krasnopir, con un tocco da due passi sul secondo palo su cross basso dalla destra di Tsarenko (entrambi subentrati).

In tribuna, con Giancarlo Antognoni, anche il commissario tecnico della nazionale maggiore Luciano Spalletti. Prati tornerà domani sera in Sardegna e dovrebbe riaggregarsi al gruppo di Davide Nicola a cominciare dall’allenamento di giovedì.

