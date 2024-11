«Il Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico». L’annuncio ufficiale del club ligure arriva dopo le anticipazioni della tarda mattinata, con la clamorosa decisione di esonerare l’allenatore a cinque giorni dalla ripresa della Serie A contro il Cagliari (domenica ore 12.30 al Ferraris). Una tempistica particolare, perché Gilardino aveva ripreso gli allenamenti durante la sosta e stava preparando la partita di campionato senza che ci fossero segnali di un suo imminente addio. «La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera», è la conclusione dello scarno comunicato del Genoa.

Manca solo l’ufficialità, prevista già in queste ore, ma è Patrick Vieira il successore di Gilardino sulla panchina del Genoa. In Serie A ha già avuto tre diverse esperienze, ma tutte da giocatore: al Milan da giovanissimo nel 95-96 (appena 5 presenze, ma vinse un campionato), alla Juventus nel 2005-2006 dopo nove anni scintillanti all’Arsenal e all'Inter dall'estate 2006 (dopo lo scandalo di Calciopoli) a gennaio 2010, prima di chiudere la carriera con diciotto mesi al Manchester City. Proprio coi Citizens ha iniziato la sua esperienza da allenatore, nelle giovanili, proseguita con New York City FC (squadra della stessa proprietà), Nizza, Crystal Palace e nella scorsa stagione Strasburgo.

Per Vieira l'esordio sarà proprio in Genoa-Cagliari. È atteso fra stasera e domani mattina nel capoluogo ligure, per la firma del contratto e il primo allenamento con la sua nuova squadra. Gilardino lascia il Genoa dopo quasi due anni: prese la squadra in Serie B a dicembre 2022, portandola alla promozione, per poi chiudere all'undicesimo posto la scorsa stagione. In questa lo score è stato di 10 punti con 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte: prima della sosta l'1-1 al 92' contro il Como, col quartultimo posto appaiato proprio al Cagliari.

