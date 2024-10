Dopo i quattro punti conquistati nelle ultime due trasferte, vincendo a Parma e pareggiando con la Juventus, il Cagliari cerca col Torino di sbloccarsi anche alla Domus. In casa i rossoblù finora hanno vinto solo le due partite di Coppa Italia, con due punti nelle quattro gare casalinghe di Serie A, oggi alle 18 proveranno a dare continuità a quanto fatto prima della sosta. Motivo per cui Davide Nicola è intenzionato a confermare lo stesso assetto che ha funzionato nelle ultime due partite, sia come modulo (4-4-1-1 o 4-2-3-1) sia (quasi del tutto) come interpreti.

Rispetto a due settimane fa a Torino ma con la Juventus, nel Cagliari l’unica novità dovrebbe essere Paulo Azzi al posto di Adam Obert, non convocato (così come Jakub Jankto e Leonardo Pavoletti) perché non ha recuperato dal problema agli adduttori accusato mentre era con la Slovacchia. Il brasiliano dovrebbe giocare più alto, con Tommaso Augello terzino sinistro, ed è favorito su Zito Luvumbo che ha avuto solo due giorni per smaltire il lungo viaggio per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. L’altro rientrato anzitempo dalle nazionali perché acciaccato, Antoine Makoumbou, ha recuperato ed è favorito su Răzvan Marin, reduce da due gol (da subentrato) col Cagliari e altrettanti con la Romania (da titolare), per giocare accanto a Michel Adopo (un ex come Nicola). Sulla trequarti più Nicolas Viola di Gianluca Gaetano.

Si gioca alle 18, l’arbitro è Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live, dalle 17.30 la diretta su Radiolina con la radiocronaca di Lele Casini e al fischio finale il post partita con tutti i commenti. A seguire le probabili formazioni di Cagliari-Torino.

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Makoumbou, Adopo, Azzi; Viola; Piccoli. Allenatore Nicola.

Torino (3-5-2): Milinković-Savić; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Vlašić, Ricci, Linetty, Pedersen; Adams, Sanabria. Allenatore Vanoli.

