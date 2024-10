«Siamo stati sfortunati, anche Ilic e Sosa saranno indisponibili per Cagliari: dobbiamo superare questo momento, è in quelli brutti che viene fuori la forza di una squadra»: il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, annuncia altri infortunati in vista della trasferta in Sardegna, con il match alla Unipol Domus fissato per domenica 20 ottobre alle 18. E poi c'è Zapata: «È rientrato e ha salutato tutti i compagni, l'ho visto positivo», dice l’allenatore sul colombiano che si è operato dopo il brutto infortunio al ginocchio che lo costringe a chiudere in anticipo la stagione.

«Il gruppo ha deciso che il nuovo capitano sarà Linetty», spiega in conferenza stampa sull'eredità lasciata dall'attaccante.

La squadra deve anche rialzarsi dopo tre sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia: «Ma non è una partita chiave, siamo ancora all'inizio», conclude sulla sfida di Cagliari, «e dobbiamo anche dire che abbiamo affrontato quattro squadre che lottano per lo scudetto: con quelle del nostro livello, invece, abbiamo fatto sette punti».

(Unioneonline)

