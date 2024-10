Dopo la sosta per le nazionali torna la Serie A con l’ottava giornata: si gioca da sabato a lunedì. Per il Cagliari, reduce da quattro punti nelle due trasferte contro Parma e Juventus, c’è il Torino domenica alle 18 alla Domus: l’arbitro sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Come assistenti Valerio Vecchi (Lamezia Terme) e Alex Cavallina (Parma), quarto ufficiale un sardo ossia Antonio Giua della sezione di Olbia. Al Var Marco Guida (Torre Annunziata) con assistente Francesco Meraviglia (Pistoia).

Aureliano col Cagliari ha uno score di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte in 8 incroci: il primo il 23 gennaio 2016 con un 1-0 alla Ternana, l'ultimo una sconfitta per 2-1 ad Ascoli il 24 ottobre 2022 entrambe in Serie B. In A, invece, i precedenti vedono una vittoria, un pareggio e una sconfitta fra il 2017 e il 2022.

Di seguito tutti gli arbitri dell’ottava giornata di Serie A.

Como-Parma sabato 19 ottobre ore 15 - Michael Fabbri

Genoa-Bologna sabato 19 ottobre ore 15 - Daniele Doveri

Milan-Udinese sabato 19 ottobre ore 18 - Daniele Chiffi

Juventus-Lazio sabato 19 ottobre ore 20.45 - Juan Luca Sacchi

Empoli-Napoli domenica 20 ottobre ore 12.30 - Rosario Abisso

Lecce-Fiorentina domenica 20 ottobre ore 15 - Francesco Fourneau

Venezia-Atalanta domenica 20 ottobre ore 15 - Luca Zufferli

Cagliari-Torino domenica 20 ottobre ore 18 - Gianluca Aureliano

Roma-Inter domenica 20 ottobre ore 20.45 - Davide Massa

Verona-Monza lunedì 21 ottobre ore 20.45 - Federico Dionisi

