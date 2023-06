Il Cagliari e i suoi tifosi hanno ancora addosso la gioia per il pareggio del Tardini, uno 0-0 che ha concesso ai rossoblù il pass per giocarsi la Serie A in finale contro il Bari.

E proprio la doppia sfida con i pugliesi (andata giovedì alla Domus, ritorno domenica al San Nicola, sempre alle 20.30) ha già conquistato l'attenzione di tutti. I rossoblù sono tornati in campo già questa mattina con una seduta defaticante per chi ha giocato e una sessione di forza in palestra per gli altri.

Questa mattina nuovo allenamento, mentre martedì pomeriggio il Cagliari si allenerà alla Domus, con i tifosi che, ancora una volta, potranno invadere la Curva nord, i cui cancelli verranno aperti alle 18.15.

Contro il Bari non ci sarà Dossena, che sarà fermato per un turno dal Giudice sportivo (in diffida, con Kourfalidis, anche Goldaniga, Radunovic e Viola). Sotto osservazione Lapadula, costretto a uscire a Parma per un pestone alla caviglia.

E oggi scatta la vendita dei biglietti per la partita di giovedì alla Domus. Via libera alle 16, esclusivamente su TicketOne e le ricevitorie autorizzate. Gli abbonati potranno confermare il loro posto fino a martedì alle 13 e potranno acquistare il tagliando con una tariffa ridotta. Sconti anche per donne, over 60 e under 18.

