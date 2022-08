Il Cagliari è pronto all’esordio alla Domus in B, domenica alle 20.45 la squadra di Liverani ospita il Cittadella.

E i tifosi continuano a seguirla nonostante l’amarezza della retrocessione: superata quota 6.200 abbonamenti, cui vanno aggiunti 3mila biglietti già venduti per la seconda di campionato.

Le aspettative non mancano, ma i tifosi sono preoccupati per le troppe ombre messe in evidenza dai rossoblù nella partita di Como, una prestazione molto deludente che si è conclusa con un pari acciuffato in pieno recupero grazie a Pereiro.

Per la prossima partita Liverani avrà tutti i big a disposizione, solo Walukiewicz non ha lavorato col gruppo. Il mister è dunque chiamato a fare scelte importanti: Pavoletti, Lapadula, o entrambi? E Pereiro? Una squadra con tutti e due i centravanti in campo comporterebbe il sacrificio delle due ali schierate dal 1’ a Como, Desogus e Luvumbo.

A centro campo ci sarà Rog, forse anche Nandez. In difesa torna Altare, che formerà con Goldaniga la coppia centrale dirottando a sinistra Obert. A destra ballottaggio Zappa-Di Pardo. Sulla sinistra il Cagliari sta cercando un esterno di maggiore esperienza, nel mirino due ex: Barreca del Monaco e Murru della Samp.

Domenica è anche il giorno dell’esordio ufficiale sulla panchina del Cagliari per Liverani, che sabato scorso ha seguito il match di Como dalla tribuna per via di una vecchia squalifica.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata