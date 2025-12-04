Grossa tegola all’orizzonte per il Cagliari.

Sembra infatti abbastanza grave l’infortunio riportato ieri da Mattia Felici, si teme una rottura del crociato. Domani, venerdì 5 dicembre, i controlli a Villa Stuart potranno fornire la diagnosi definitiva.

Felici, entrato nel finale di gara per Deiola, si era fermato negli ultimi istanti del match di Coppa Italia contro il Napoli. Nonostante tutto ha stretto i denti e si è presentato dal dischetto, colpendo la traversa.

E le impressioni odierne sono tutt’altro che positive. Felici è senz’altro uno dei rossoblù più positivi di questo inizio stagione. Se la rottura del crociato fosse confermata, vorrebbe dire stagione praticamente finita. E secondo crociato saltato ai rossoblù, dopo quello di Belotti.

