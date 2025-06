Prosegue con ottimi numeri la campagna abbonamenti del Cagliari per la stagione 2025-2026, che si è aperta lunedì pomeriggio. A oggi sono 3.500 le tessere già rinnovate rispetto alla passata stagione: si è partiti col botto, con 1.500 nel primo giorno e mezzo, ma anche nel weekend la progressione è rimasta costante con circa 500 conferme nelle ultime ventiquattro ore.

L’obiettivo è raggiungere e superare quota 13.500, il record (all’Unipol Domus, che ha una capienza di poco più di 16.000 spettatori) stabilito nella scorsa stagione. Fino a oggi è possibile rinnovare, mantenendo lo stesso posto dell'ultimo campionato, soltanto online su Ticketone mentre da domani al 6 luglio anche nei punti vendita del servizio al quale si appoggia il Cagliari. Nella seconda fase, dalle 15 del 7 luglio alle 23.59 dell'8 luglio, gli abbonati 2024-2025 potranno rinnovare cambiando settore e/o posto tra quelli disponibili. Poi la fase dedicata ai titolari della membership Islanders (dalle 10 dell'11 luglio alle 23.59 del 13 luglio) e dalle 10 del 14 luglio sino al 31 la vendita libera.

Per i rinnovi i prezzi partono da 270€ in Curva Nord e Sud, 500€ nei Distinti Nord e Alti, 600€ nei Distinti Centrali, 1.000 € in Tribuna Blu e 1.400€ in Tribuna Rossa, con riduzioni per Donne, Under 18 (nati dal 31 agosto 2007), Over 65 (nati entro il 31 agosto 1960) e Under 12 (nati dal 31 agosto 2013). I nuovi abbonamenti invece sono leggermente più alti: si va dai 300€ nelle curve ai 1.500 in Tribuna Rossa.

