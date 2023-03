Dopo due giorni di riposo, il Cagliari ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio, con l'obiettivo puntato sulla supersfida di sabato al “Granillo” contro la Reggina. E per Ranieri c'è una buona notizia. Gli esami strumentali cui si è sottoposto Luvumbo, infatti, hanno escluso lesioni alla coscia, dopo il fastidio muscolare accusato durante la gara con l'Ascoli. L'angolano ha riportato un semplice affaticamento ai flessori della coscia destra e ha lavorato in personalizzato, con la speranza di un rientro in gruppo già in settimana.

Allenamento personalizzato anche per Kourfalidis, Pavoletti, Rog e Viola, in campo tutti gli altri.

Domani doppia seduta, mentre mercoledì è in programma un allenamento al mattino, con le tribune del centro di Sa Ruina aperte ai tifosi. Per poter accedere ad Asseminello sarà sufficiente scaricare e compilare l'apposito modulo presente sul sito del club.

Dopo la sfida di Reggio Calabria, il torneo cadetto avrà l'ultima sosta prima del rush finale per lasciare spazio alle nazionali. In casa Cagliari è arrivata la chiamata nella nazionale maggiore slovacca per Obert, inserito dal ct Calzona (ex vice di Di Francesco proprio sulla panchina rossoblù) nella lista dei convocati per le due gare contro Lussemburgo e Bosnia ed Erzegovina, valide per la qualificazione a Euro 2024. Calzona ha convocato anche diversi giovani come riserve da cui eventualmente pescare e, tra questi, c'è anche il centravanti della Primavera rossoblù, il 2004 Griger.

