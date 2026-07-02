La Spagna batte 3-0 l’Austria e vola agli ottavi di finale. Mikel Oyarzabal ha sbloccato il risultato al 36' con un destro preciso su cross basso di Cucurella dalla sinistra, coronando una prima frazione di dominio territoriale. Poi, nella ripresa, il raddoppio di testa di Pedro Porro. E a chiuderla con una doppietta è sempre Oyarzabal all’89’.

Gli uomini di De la Fuente, che chiudono le prime quattro gare senza gol subiti, hanno costruito occasioni a ripetizione, costringendo Schlager a interventi ripetuti. L'Austria ha faticato a uscire dalla propria metà campo.

Festa anche sugli spalti, dove tra i 70.000 tifosi accorsi per la partita le telecamere hanno indugiato su alcune celebrities come Timothee Chalamet, che dopo la vittoria del campionato Nba ha lasciato il bordo-campo dei suoi Nicks, per dedicarsi alla passione calcistica. Ovazione anche per la coppia più famosa tra Hollywood e Madrid: Penélope Cruz e Javier Bardem. Boato anche per la calciatrice Alexia Putellas Segura, stella del del Barcellona e capitana della Roja femminile. Inquadrato anche Flea, bassista e cofondatore della band losangelina Red Hot Chili Peppers.

(Unioneonline)

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