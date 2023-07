Simone Scuffet va veloce. Ieri l’arrivo, in segretezza, a Elmas, oggi la firma sul contratto che lo lega al Cagliari fino al 2026 con opzione per l’anno successivo e poi subito in campo, per l’allenamento pomeridiano ad Asseminello, con i nuovi compagni Radunovic e Aresti e il preparatore Bressan. L’arrivo di Scuffet libera Ciocci, oggi assente all’allenamento e che ora potrà esser ceduto in prestito al Pescara di Zeman. Assente anche Barreca, ormai indiziato verso Genova, sponda Samp, nell’operazione che porterà in Sardegna Augello. Resta sempre nel limbo Jankto.

Anche oggi lavoro intenso sotto la guida di Ranieri. Prima esercitazioni atletiche, poi allenamento sul possesso palla e a chiudere una partitella a tema a campo ridotto. Sempre out Lapadula e Desogus, lavoro personalizzato per Nandez e Mancosu.

Al fianco di Ranieri, oggi, ha fatto il suo esordio il nuovo collaboratore tecnico Sergio Spalla, che ritrova il tecnico con cui ha già lavorato alla Sampdoria.

