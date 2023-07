Simone Scuffet è il nuovo portiere del Cagliari. Il giocatore ha firmato questo pomeriggio il contratto che lo lega al club rossoblù fino al 2026, con opzione per un quarto anno, e già oggi scenderà in campo ad Asseminello per il primo allenamento da giocatore del Cagliari.

Una mossa a sorpresa, visto che tutti si aspettavano l’annuncio di Jankto, che invece sta ancora definendo gli ultimi dettagli. Scuffet è arrivato a Elmas, in gran segreto, ieri notte e, dopo le visite mediche, ha firmato il contratto.

Il portiere cresciuto nell’Udinese (con cui ha esordito in A a 17 anni) torna in Italia dopo due stagioni all’estero (Apoel Nicosia e Cluj) e si giocherà il posto con Radunovic.

