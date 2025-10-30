Tanta amarezza e delusione in casa Cagliari per la sconfitta per 1-2 contro il Sassuolo, la terza persa di fila in casa. «C'è amarezza, giocavamo in casa e volevamo portare a casa dei punti», le parole di Gabriele Zappa, il capitano di stasera. «Il mister ci ha parlato bene, ci ha detto di stare sereni perché avevamo dato tutto. Sapevamo che la Serie A è tosta e vogliamo ripartire subito. Ci dispiace veramente tanto perché in casa volevamo fare punti, però ormai è il passato».

Su cosa deve lavorare il Cagliari, Zappa non ha certezze: «Non saprei. Sicuramente lo spirito di non mollare mai ce l'abbiamo, magari dobbiamo stare più attenti. Il fallo dello 0-1, che magari nemmeno c'era, si poteva evitare: dobbiamo continuare a seguire quello che vuole il mister». Al numero 28 non è andato giù l'arbitraggio di Pairetto: «Secondo me poteva gestire molto meglio la partita, anche sotto l'aspetto dei cartellini. Mi ricordo nel primo tempo un fallo con la gamba alta su Palestra, diverse situazioni potevano essere gestite meglio».

Zappa ha preso una traversa, che poteva rendere la partita diversa. «Dispiace, speriamo che arrivi presto il gol». Lo scontro diretto è invece andato verso il Sassuolo e il difensore prova a trovare le motivazioni: «Magari era una partita che abbiamo sentito troppo».

