Antivigilia di Cagliari-Sassuolo e ancora nessuna novità per gli infortunati di Fabio Pisacane. Nessun rientro in gruppo, nemmeno parziale, per sei dei sette indisponibili rossoblù (l'altro è Andrea Belotti, per il quale i tempi sono ovviamente lunghissimi e la stagione è compromessa): molto complicato il loro recupero per la partita della nona giornata di Serie A, giovedì alle 18.30 all'Unipol Domus.

Alessandro Deiola, Alessandro Di Pardo, Joseph Liteta (ieri rimasto a riposo per un affaticamento al quadricipite della coscia sinistra riportato domenica a Verona), Yerry Mina, Nicola Pintus e Boris Radunović hanno tutti svolto personalizzato. Salvo recuperi lampo, si va verso la seconda assenza sia per il numero 14 sia per il difensore colombiano, già out al Bentegodi.

Questo pomeriggio, il Cagliari ha svolto dei lavori di attivazione in palestra, poi è sceso in campo per svolgere delle esercitazioni dedicate a tecnica e possessi.

Domani rifinitura mattutina, con Fabio Pisacane che - a differenza delle altre volte - non parlerà in conferenza stampa.

© Riproduzione riservata