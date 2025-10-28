I risultati, i marcatori e la classifica della nona giornata del campionato di Serie A, il turno infrasettimanale che si apre martedì con Lecce-Napoli e si chiude giovedì con Pisa-Lazio.

Martedì 28 ottobre

18.30 – Lecce-Napoli

20.45 – Atalanta-Milan

Mercoledì 29 ottobre

18.30 – Como-Verona

18.30 – Juventus-Udinese

18.30 – Roma-Parma

20.45 – Bologna-Torino

20.45 – Genoa-Cremonese

20.45 – Inter-Fiorentina

Giovedì 30 ottobre

18.30 – Cagliari-Sassuolo

20.45 – Pisa-Lazio

Classifica

Napoli 18

Roma 18

Milan 17

Inter 15

Bologna 14

Como 13

Atalanta 12

Juventus 12

Udinese 12

Lazio 11

Cremonese 11

Torino 11

Sassuolo 10

Cagliari 9

Parma 7

Lecce 6

Verona 5

Fiorentina 4

Pisa 4

Genoa 3

