La nona giornata di campionato inizia con Lecce-Napoli e Atalanta-MilanTutti i risultati e i marcatori del turno infrasettimanale
I risultati, i marcatori e la classifica della nona giornata del campionato di Serie A, il turno infrasettimanale che si apre martedì con Lecce-Napoli e si chiude giovedì con Pisa-Lazio.
Martedì 28 ottobre
18.30 – Lecce-Napoli
20.45 – Atalanta-Milan
Mercoledì 29 ottobre
18.30 – Como-Verona
18.30 – Juventus-Udinese
18.30 – Roma-Parma
20.45 – Bologna-Torino
20.45 – Genoa-Cremonese
20.45 – Inter-Fiorentina
Giovedì 30 ottobre
18.30 – Cagliari-Sassuolo
20.45 – Pisa-Lazio
Classifica
Napoli 18
Roma 18
Milan 17
Inter 15
Bologna 14
Como 13
Atalanta 12
Juventus 12
Udinese 12
Lazio 11
Cremonese 11
Torino 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Fiorentina 4
Pisa 4
Genoa 3
