L’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso potrebbe concedere un turno di riposo a Berardi nella partita di giovedì (ore 18.30) alla Domus contro il Cagliari.

Berardi è uscito contro la Roma per un trauma cranico: il calciatore si è sottoposto a controlli specifici presso l’ospedale di Reggio Emilia che hanno dato tutti esito negativo, specifica il club, ma Grosso potrebbe comunque farlo riposare visti i tre impegni ravvicinati. In preallarme Volpato e Fadera, favorito il primo. Dovrebbe tornare nell'undici titolare invece Laurientè.

In difesa fuori Romagna per un infortunio muscolare, mentre potrebbe recuperare Muharemovic che ha saltato le ultime due gare. In alternativa Candè. A centrocampo ancora a riposo Boloca per un problema al ginocchio.

